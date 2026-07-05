Стало известно о значительных разрушениях на объектах энергетики Украины

«Нафтогаз» сообщил о пожарах на объектах энергетики в нескольких областях Украины

Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о крупных пожарах на объектах энергетики в нескольких областях Украины. Соответствующий пост был опубликован в Telegram.

«На нескольких объектах произошли крупные пожары, есть значительные разрушения. Работа части оборудования была остановлена», — сказано в материале.

Отмечается, что под удар попали объекты инфраструктуры в Полтавской, Харьковской и Сумской областях.

Ранее глава украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что на Украине отключения энергоснабжения летом могут достигать до 10-12 часов. По его словам, для покрытия пиковых нагрузок республика в больших объемах импортировала электричество из Европейского Союза, но из-за жары у них самих возник дефицит.