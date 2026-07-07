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04:44, 7 июля 2026Мир

Гросси высказался о налаживании диалога России и ООН

Гросси: Опыт работы по Украине помог бы выстроить диалог России и ООН
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Софья Сандурская / РИА Новости / Pool

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и кандидат на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций Рафаэль Гросси считает, что его опыт работы по Украине помог бы выстроить диалог России и ООН. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

«Думаю, то, чему я научился в ходе этого конфликта, очень помогло бы ООН (...) Потому что я знаю это место. Я был там много, много раз», — высказался Гросси.

Он подчеркнул, что знаком с позициями России и Украины по урегулированию конфликта.

Ранее Гросси рассказал, что однажды оказался под обстрелом, когда пересекал линию фронта на Украине.

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