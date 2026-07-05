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01:36, 5 июля 2026Мир

Глава МАГАТЭ оказался под обстрелом при пересечении линии фронта

Глава МАГАТЭ Гросси рассказал, что оказался под обстрелом при пересечении линии фронта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси рассказал, что однажды оказался под обстрелом, когда пересекал линию фронта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

«Я сам однажды оказался под огнем, когда пересекал линию фронта», — указал он. Как уточнил руководитель, сотрудники агентства часто подвергаются атакам. Комментируя вопрос по ситуации с Запорожской АЭС, он указал, что атаки на сотрудников МАГАТЭ неприемлемы.

Ранее команда МАГАТЭ подтвердила значительные повреждения пожарной станции в Энергодаре, вызванные атакой дронов 30 июня. Гросси подчеркнул, что любые удары, подрывающие ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, являются неприемлемыми.

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