Гросси: МАГАТЭ подтвердило наличие значительных повреждений пожарной станции в Энергодаре

Команда Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (АЭС) подтвердила значительные повреждения пожарной станции в Энергодаре, вызванные атакой дронов 30 июня. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что пожарная станция играет важную роль в обеспечении готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации на ЗАЭС. Гросси также отметил, что любая атака, подрывающая ядерную безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям, является неприемлемой.

Ранее советник главы Крыма Ренат Карчаа назвал причину атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ЗАЭС и Энергодар. Он объяснил, что цель Киева — обвинить Москву в неспособности обеспечивать ядерную безопасность.