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09:36, 21 июня 2026Россия

Названа причина атак ВСУ на ЗАЭС и Энергодар

Советник главы Крыма Карчаа: ВСУ атакуют ЗАЭС и Энергодар, чтобы обвинить Россию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и Энергодар, чтобы обвинить Россию в неспособности обеспечивать ядерную безопасность. Об этом заявил советник главы Крыма Ренат Карчаа, чьи слова приводит ТАСС.

«Цель понятна — привести ситуацию как минимум к ядерному инциденту, чтобы потом обвинить Российскую Федерацию в неспособности обеспечения ядерной безопасности. Таким образом они пытаются компенсировать неудачи на поле боя», — отметил Карчаа.

По словам советника, украинские войска также стремятся к максимальному психологическому подавлению мирных жителей и сотрудников атомной электростанции.

Ранее ЗАЭС оказалась полностью отрезана от внешнего питания, это произошло в 20-й раз с начала конфликта на Украине.

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