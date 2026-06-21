Названа причина атак ВСУ на ЗАЭС и Энергодар

Советник главы Крыма Карчаа: ВСУ атакуют ЗАЭС и Энергодар, чтобы обвинить Россию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) и Энергодар, чтобы обвинить Россию в неспособности обеспечивать ядерную безопасность. Об этом заявил советник главы Крыма Ренат Карчаа, чьи слова приводит ТАСС.

«Цель понятна — привести ситуацию как минимум к ядерному инциденту, чтобы потом обвинить Российскую Федерацию в неспособности обеспечения ядерной безопасности. Таким образом они пытаются компенсировать неудачи на поле боя», — отметил Карчаа.

По словам советника, украинские войска также стремятся к максимальному психологическому подавлению мирных жителей и сотрудников атомной электростанции.

Ранее ЗАЭС оказалась полностью отрезана от внешнего питания, это произошло в 20-й раз с начала конфликта на Украине.