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04:44, 7 июля 2026Мир

Глава МВД России прибыл в Нью-Йорк на саммит начальников полиции

Глава МВД России Колокольцев прилетел в Нью-Йорк на саммит глав полиций стран ООН
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев прибыл в Нью-Йорк. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Глава ведомства примет участие в Пятом саммите начальников полиций государств-членов ООН. Кроме того, у Колокольцева запланирован ряд двусторонних встреч.

Как отмечает ТАСС, встреча руководителей органов полиции государств-членов международной организации пройдет в штаб-квартире ООН с 7 по 8 июля.

Ранее Владимир Колокольцев заявил, что страны Запада политизируют совместную работу в ООН, Интерполе и ряде других международных организаций, важных для борьбы с организованной преступностью, что размывает контртеррористическое и антиэкстремистское сотрудничество. По его мнению, подобная политика играет на руку террористам и экстремистам, организованной преступности и «нарколиберальному» лобби.

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