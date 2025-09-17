Глава МВД России оценил контртеррористическое и антинаркотическое сотрудничество с Западом

Владимир Колокольцев заявил, что Запад политизирует международное сотрудничество

Глава российского МВД Владимир Колокольцев в ходе своего выступления на Глобальном форуме по сотрудничеству в области общественной безопасности в китайском Ляньюньгане оценил сотрудничество с Западов в ряде сфер. Его слова приводит ТАСС

Колокольцев заявил, что страны Запада политизируют совместную работу в ООН, Интерполе и ряде других международных организаций, важных для борьбы с организованной преступностью, что размывает контртеррористическое и антиэкстремистское сотрудничество. Он отметил, что на Западе стремятся ослабить и пересмотреть систему контроля над наркотиками.

Министр МВД РФ полагает, что подобная политика играет на руку террористам и экстремистам, организованной преступности и «нарколиберальному» лобби.

