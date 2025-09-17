Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:27, 17 сентября 2025Силовые структуры

Глава МВД России оценил контртеррористическое и антинаркотическое сотрудничество с Западом

Владимир Колокольцев заявил, что Запад политизирует международное сотрудничество
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава российского МВД Владимир Колокольцев в ходе своего выступления на Глобальном форуме по сотрудничеству в области общественной безопасности в китайском Ляньюньгане оценил сотрудничество с Западов в ряде сфер. Его слова приводит ТАСС

Колокольцев заявил, что страны Запада политизируют совместную работу в ООН, Интерполе и ряде других международных организаций, важных для борьбы с организованной преступностью, что размывает контртеррористическое и антиэкстремистское сотрудничество. Он отметил, что на Западе стремятся ослабить и пересмотреть систему контроля над наркотиками.

Министр МВД РФ полагает, что подобная политика играет на руку террористам и экстремистам, организованной преступности и «нарколиберальному» лобби.

Ранее в МВД рассказали об изменениях правил допуска за руль россиян старше 60 лет.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Все говорят об уходе Chery из России. Китайский автопроизводитель это опровергает. Что происходит?

    Басков рассказал о травле его матери из-за поддержки СВО

    Генерал призвал отказаться от добровольцев в армии

    В Совфеде девизом панков ответили на сообщения о запрете песен «Сектора Газа»

    Николай Валуев показал внешность 18-летней дочери

    Россиян призвали в сентябре добавить в рацион пять продуктов

    У посетительницы концерта Лолиты случился инсульт

    Россиянин признался в развращении воспитанницы пансиона Минобороны

    Вероятность потепления в Москве оценили

    Глава МВД России оценил контртеррористическое и антинаркотическое сотрудничество с Западом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости