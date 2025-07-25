Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:48, 25 июля 2025Силовые структуры

В МВД рассказали об изменениях правил допуска за руль россиян старше 60 лет

МВД не будет ужесточать правила допуска за руль водителей старше 60 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Westend61 / Getty Images

МВД не будет ужесточать правила допуска за руль водителей старше 60 лет. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, в ходе общественного обсуждения глава ведомства генерал полиции России Владимир Колокольцев принял решение об исключении из проекта Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации (РФ) пункта № 34, в котором затрагивались интересны участников дорожного движения старше 60 лет.

По данным РИА Новости, в пункте № 34 было предложено усовершенствовать механизмы определения пригодности людей старше 60 лет к безопасному участию в дорожном движении, адаптировать инфраструктуру и транспорт для пожилых граждан, внедрить дополнительные меры для снижения числа аварий с участием пожилых людей и ужесточить контроль за здоровьем водителей.

По данным официального представителя МВД России, указ президента об утверждении проекта Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года опубликован 11 июля на портале проектов нормативных правовых актов.

Волк отметила, что работа по совершенствованию законодательства в области безопасности дорожного движения будет продолжена.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России назвал условие, при котором водителям разрешено покидать место ДТП.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ответил на вопрос о санкциях против России

    Посол США во Франции раскритиковал позицию Макрона по Палестине

    Подводник высказался о перспективе возвращения авианосца «Адмирал Кузнецов» на воду

    Соперник Лукашенко посягнул на независимость Литвы

    Разъяренный слон атаковал лодку с туристами в кишащей крокодилами реке и попал на видео

    В Раде рассказали о возможностях властей спасти коррупционеров от НАБУ

    В США раскрыли сценарий принуждения Киева к уступкам России

    Женщина уличила мужа в неоднократных изменах благодаря его смертельной болезни

    Часть россиян призвали готовиться к катаклизмам

    Совет Федерации одобрил закон о борьбе с опасным вредителем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости