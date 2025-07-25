В МВД рассказали об изменениях правил допуска за руль россиян старше 60 лет

МВД не будет ужесточать правила допуска за руль водителей старше 60 лет

МВД не будет ужесточать правила допуска за руль водителей старше 60 лет. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, в ходе общественного обсуждения глава ведомства генерал полиции России Владимир Колокольцев принял решение об исключении из проекта Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации (РФ) пункта № 34, в котором затрагивались интересны участников дорожного движения старше 60 лет.

По данным РИА Новости, в пункте № 34 было предложено усовершенствовать механизмы определения пригодности людей старше 60 лет к безопасному участию в дорожном движении, адаптировать инфраструктуру и транспорт для пожилых граждан, внедрить дополнительные меры для снижения числа аварий с участием пожилых людей и ужесточить контроль за здоровьем водителей.

По данным официального представителя МВД России, указ президента об утверждении проекта Стратегии повышения безопасности дорожного движения в РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года опубликован 11 июля на портале проектов нормативных правовых актов.

Волк отметила, что работа по совершенствованию законодательства в области безопасности дорожного движения будет продолжена.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России назвал условие, при котором водителям разрешено покидать место ДТП.