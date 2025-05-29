Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:41, 29 мая 2025Силовые структуры

Верховный суд России разрешил водителям покидать место ДТП при одном условии

Верховный суд РФ разрешил водителю покидать место ДТП для предотвращения затора
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

Верховный суд (ВС) России разрешил водителю покидать место дорожно-транспортного происшествия (ДТП) для предотвращения затора. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Верховный суд частично удовлетворил жалобу водителя, которая была лишена прав за то, что после аварии отъехала и таким образом освободила проезд.

Ранее мировой судья и суды вышестоящих инстанций она признана виновной в оставлении места ДТП и на основании этого лишена прав. Верховный суд не согласился с их выводами и указал, что перемещение транспортного средства после фиксации аварии допускается в соответствии с ПДД. Также было учтено отсутствие умысла скрыться с места происшествия.

Ранее сообщалось, что российским судам предложили избирательно подходить к арестам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина призвала Россию немедленно передать меморандум об урегулировании. Что на это ответили в Кремле?

    В Кремле прокомментировали дату следующего раунда переговоров с Украиной

    Российский студент опубликовал фото в юбке, ушел в лес и не вернулся

    Российский бизнесмен на Lamborghini устроил погоню со стрельбой

    Воевавшего против российских войск экстремиста посадили в колонию

    Мертвого российского школьника нашли в частном доме

    В США запустят серийное производство новой ядерной бомбы

    В российском регионе появится музей лимонада

    Проведение товарищеского матча между сборными России и Уругвая оказалось под угрозой срыва

    Китай запустил спутник Shijian-26

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости