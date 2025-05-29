Верховный суд России разрешил водителям покидать место ДТП при одном условии

Верховный суд РФ разрешил водителю покидать место ДТП для предотвращения затора

Верховный суд (ВС) России разрешил водителю покидать место дорожно-транспортного происшествия (ДТП) для предотвращения затора. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Верховный суд частично удовлетворил жалобу водителя, которая была лишена прав за то, что после аварии отъехала и таким образом освободила проезд.

Ранее мировой судья и суды вышестоящих инстанций она признана виновной в оставлении места ДТП и на основании этого лишена прав. Верховный суд не согласился с их выводами и указал, что перемещение транспортного средства после фиксации аварии допускается в соответствии с ПДД. Также было учтено отсутствие умысла скрыться с места происшествия.

Ранее сообщалось, что российским судам предложили избирательно подходить к арестам.