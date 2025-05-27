Российским судам предложили избирательно подходить к арестам

Верховный суд РФ напомнил о запрете арестов бизнесменов, больных и беременных

Верховный суд России напомнил судьям о действующем запрете на аресты предпринимателей, обвиняемых в совершении экономических преступлений, граждан с тяжелыми заболеваниями, а также беременных женщин и родителей детей-инвалидов, попавших под следствие за преступления небольшой и средней тяжести. Об этом говорится в проекте постановления пленума высшей судебной инстанции, передает ТАСС.

В документе разъясняется порядок применения судьями меры пресечения в виде заключения под стражу. В случаях с бизнесменами следует в обязательном порядке рассматривать возможность продолжения ими предпринимательской деятельности и управления принадлежащим имуществом, поэтому судам следует избегать их ареста.

В отношении больных суды должны тщательно проверять представленные медицинские документы и привлекать специалистов медучреждений.

Также на пленуме Верховный суд России предложил смягчить наказание виновным в незаконном обороте наркотиков, а тех, кто впервые попался с запрещенными веществами, вместо колонии отправлять на реабилитацию.