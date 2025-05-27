Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:27, 27 мая 2025Силовые структуры

Российским судам предложили избирательно подходить к арестам

Верховный суд РФ напомнил о запрете арестов бизнесменов, больных и беременных
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Верховный суд России напомнил судьям о действующем запрете на аресты предпринимателей, обвиняемых в совершении экономических преступлений, граждан с тяжелыми заболеваниями, а также беременных женщин и родителей детей-инвалидов, попавших под следствие за преступления небольшой и средней тяжести. Об этом говорится в проекте постановления пленума высшей судебной инстанции, передает ТАСС.

В документе разъясняется порядок применения судьями меры пресечения в виде заключения под стражу. В случаях с бизнесменами следует в обязательном порядке рассматривать возможность продолжения ими предпринимательской деятельности и управления принадлежащим имуществом, поэтому судам следует избегать их ареста.

В отношении больных суды должны тщательно проверять представленные медицинские документы и привлекать специалистов медучреждений.

Также на пленуме Верховный суд России предложил смягчить наказание виновным в незаконном обороте наркотиков, а тех, кто впервые попался с запрещенными веществами, вместо колонии отправлять на реабилитацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Совфеде заявили о расширении конфликта в случае удара по России дальнобойным оружием

    Российские пенсионеры станут блогерами

    На Байкале произошло землетрясение

    Российские военные нанесли удары по общевойсковому полигону и местам дислокации ВСУ

    В Кремле оценили поставки оружия Киеву со стороны Европы

    Российским судам предложили избирательно подходить к арестам

    Врач рассказал о вреде двух популярных диет

    В Москве начались субтропические ночи

    Вторгнувшегося в Курскую область украинского военного осудили на 15 лет

    Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости