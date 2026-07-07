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04:43, 7 июля 2026Мир

Прокуратура США раскрыла уголовные последствия для забравшихся на Эмпайр-стейт-билдинг

Прокуратура США: Забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг руферам из РФ грозит до 20 лет тюрьмы
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: ABC Affiliate WABC / Reuters

Руферам из России, которые забрались на вершину Эмпайр-стейт-билдинг, предъявили три обвинения. Им может грозить до 20 лет тюрьмы, уголовные последствия раскрыли в прокуратуре Манхэттена, передает РИА Новости.

«Обвиняемые совершили действия, создавшие смертельную угрозу для другого лица, при обстоятельствах, свидетельствующих о преступном пренебрежении к человеческой жизни», — отмечается в сообщении.

Против нарушителей выдвинули следующие обвинения: безрассудная угроза первой степени, преступное причинение вреда имуществу второй степени и кража со взломом третьей степени. Кроме того, им вменяют административное нарушение статьи о запрете на проникновение на крыши зданий.

Согласно заявлению ведомства, сумма ущерба от поврежденного имущества составила более 1,5 тысячи долларов.

1 июля пара российских руферов — 32-летний Иван Кузнецов и 33-летняя Ангелина Николау — забрались на небоскреб в Нью-Йорке. Мужчина со шпиля высотки сделал девушке предложение руки и сердца. Пара успела развернуть пацифистский плакат на антенне до того момента, пока их не задержали стражи порядка.

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