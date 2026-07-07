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04:05, 7 июля 2026Бывший СССР

ВСУ за полторы недели лишились почти 40 АЗС

ТАСС: За полторы недели ВСУ лишились 37 АЗС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alex Chan Tsz Yuk / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полторы недели лишились 37 автомобильных заправочных станций (АЗС). Об этом свидетельствует подсчет ТАСС на основе данных Минобороны России.

Успешные поражения станций также подтверждают украинские паблики.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России уничтожили все автозаправочные станции (АЗС) на трассе из Днепропетровска в Харьков.

Удары ВС России по топливной инфраструктуре Украины начались в июне. Так, в ночь на 30 июня по всей Украине было уничтожено 25 автозаправочных станций и несколько цистерн.

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