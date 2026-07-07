ВСУ за полторы недели лишились почти 40 АЗС

ТАСС: За полторы недели ВСУ лишились 37 АЗС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за полторы недели лишились 37 автомобильных заправочных станций (АЗС). Об этом свидетельствует подсчет ТАСС на основе данных Минобороны России.

Успешные поражения станций также подтверждают украинские паблики.

Ранее Вооруженные силы (ВС) России уничтожили все автозаправочные станции (АЗС) на трассе из Днепропетровска в Харьков.

Удары ВС России по топливной инфраструктуре Украины начались в июне. Так, в ночь на 30 июня по всей Украине было уничтожено 25 автозаправочных станций и несколько цистерн.