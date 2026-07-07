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03:03, 7 июля 2026Россия

Приграничный регион России подвергся атаке ВСУ, есть пострадавшие. Что известно об обстреле?

В Белгородской области из-за обстрела ВСУ пострадали 3 мирных жителя
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В ночь на вторник, 7 июля, Белгород и Белгородский городской округ вновь подверглись ракетной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ). По информации врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева, в селе Беловское пострадали три мирных жителя.

«По предварительным данным, обошлось без жертв, но есть трое пострадавших в селе Беловское. Им оказывается необходимая медицинская помощь»

Александр ШуваевВрио губернатора Белгородской области

Мэр Белгорода Валентин Демидов добавил, что в самом областном центре пострадавших нет. В городе были повреждены объекты инфраструктуры, а также возникли перебои с электроснабжением и водоснабжением.

ВСУ атаковали российский регион после взятия Константиновки

Эта атака ВСУ стала не первой за последние несколько дней. В ночь на 4 июля украинская армия нанесла ракетный удар по Белгороду. В результате вражеской атаки пострадали объекты инфраструктуры, возникли перебои с электро- и водоснабжением. Информация о пострадавших не поступала.

Накануне вечером пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские войска взяли под контроль Константиновку. Президент РФ Владимир Путин назвал это событие ключом к освобождению Донбасса.

Украинский БПЛА попал в высотку

Одновременно с Белгородом ВСУ атаковали еще один российский регион, а именно Курскую область. В Курске беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в технический этаж высотки на проспекте Вячеслава Клыкова в областном центре.

«Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова. По предварительным данным обошлось без пострадавших, специалисты обследуют место происшествия»

Александр ХинштейнГубернатор Курской области

В тысяче километров от границы сбили 70 БПЛА

В расположенной за тысячу километров от границы с Украиной Ярославской области два человека получили ранения при атаке. Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями.

«Сбито более 70 беспилотников (...) Угроза беспилотной опасности сохраняется»

Михаил ЕвраевГубернатор Ярославской области

Отмечалось, что целью атак являлись промышленные объекты.

Также ВСУ атаковали объекты энергосистемы Крыма. В ночь с 5 на 6 июля полуостров остался без света.

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Кроме того, украинская армия впервые атаковала Омск, расположенный в 2500 километрах от украинской границы. По словам губернатора Виталия Хоценко, целью беспилотников стал нефтеперерабатывающий завод. О пострадавших не сообщалось.

Атаки ВСУ происходят на фоне ударов возмездия Российской армии. Так, в ночь на 6 июля Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный удар по объектам ВПК, а также топливно-энергетической инфраструктуре в Киеве и Киевской области. Затем стало известно, что из пригорода столицы Украины эвакуировали 600 человек. По предварительным данным, среди жилого района ВСУ хранили урановые боеприпасы.

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