В небе над Удмуртией сбили ракету ВСУ. Украинские военные попытались атаковать предприятие в 1400 километрах от границы

Губернатор Бречалов: Российские силы ПВО сбили ракету над территорией Удмуртии

Силы противовоздушной обороны (ПВО) пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанести ракетный удар по предприятию в Удмуртии. Об этом написал губернатор региона Александр Бречалов в Telegram-канале.

«Сегодня силами ПВО отражена очередная атака со стороны киевского режима. В небе над Удмуртией сбита ракета. Была попытка атаки на одно из предприятий», — подчеркнул он.

О пострадавших и разрушениях Бречалов не сообщил. На месте падения обломков работают оперативные службы. Губернатор пообещал жителям региона сообщать дополнительную информацию по мере поступления.

Напоминаю, задача врага — посеять панику, но мы вместе. Огромная просьба не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию. Александр Бречалов Глава Республики Удмуртия

Минувшей ночью режим ракетной опасности вводили на территории Удмуртии. Он длился около полутора часов и был отменен в 4:38 мск.

При прошлой атаке ВСУ на Удмуртию пострадали 11 человек

В прошлый раз украинские военные попытались атаковать Удмуртию в конце февраля. В результате атаки на один из объектов пострадали 11 человек.

По словам Александра Бречалова, один из объектов на территории республики, которая находится в 1400 километрах от границы, получил повреждения. Политик призвал жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.

Целью февральской атаки ВСУ стал Воткинск

Жители удмуртского Воткинска также сообщали о как минимум трех взрывах. После этого в одном из районов города появился дым.

По открытым данным, на Воткинском заводе может быть размещено производство межконтинентальных баллистических ракет «Тополь-М», а также систем «Искандер-М» и «Орешник». Было ли предприятие целью атаки и там ли звучали взрывы — не уточнялось.

ВСУ ударили по Удмуртии дальнобойным дроном FP-1

Позже появились подробности об ударившем по Удмуртии дроне ВСУ. Эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ, официальный представитель АО «НПП» Игорь Потапов рассказал, что дальнобойный дрон FP-1 разрабатывался специально для атак на территорию России.

По его словам, беспилотник работает на бензине, максимальное расстояние он может преодолеть при полностью заправленном баке (100 литров) и 50 килограммах боевой части.

FP-1 еще с 2022 года разрабатывался украинской конторой Firepoint. В 2023-м были тесты, и этот дрон разрабатывался изначально как дрон для атаки именно вглубь территории России, то есть у него других задач нет Игорь Потапов Эксперт в сфере беспилотных систем и РЭБ, официальный представитель АО «НПП»

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что попытки Вооруженных сил Украины ударить вглубь России — это продуманная линия Киева, означающая в их понимании, что ВСУ не сдаются. По его словам, позиция Киева вызывает у граждан России чувство неприятия и непонимания.

Это тупиковая ситуация, которая ведет только к горю. Особо цинично и злобно это выглядит на фоне продолжающихся переговоров по мирному урегулированию, которое прошли в Женеве и еще предстоят Григорий Карасин Председатель комитета Совета Федерации

До этого Удмуртию атаковали в июле 2025 года. Тогда губернатор Бречалов заявлял, что на один из объектов на территории региона совершена атака двух беспилотников. О пострадавших он не сообщал.

Лавров анонсировал регулярные удары по Украине

Россия будет регулярно наносить удары по целям на Украине в ответ на атаки Киева. С таким предупреждением выступил глава МИД России Сергей Лавров.

Он отметил, что под атакой окажутся цели, от которых зависит боеспособность Вооруженных сил Украины.

«Я давно уже убежден, что слов недостаточно. Неслучайно президент объявил какое-то время назад, после очередной выходки киевского террориста, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе по целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность Вооруженных сил Украины», — подчеркнул глава МИД.

В свою очередь, российский генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев Заявил о необходимости усилить наступление в зоне проведения специальной военной операции на фоне атак на Москву и регионы России. Он призвал к «наступательным операциям с решительными целями».

Его мнение поддержал депутат ГД Алексей Журавлев. Он отмтеил необходимость «начать воевать всерьез» на фоне атаки дронов Вооруженных сил Украины.

Кремль пообещал жесткую реакцию на попытки бить вглубь России

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оценил вероятную реакцию ВС РФ в случае ударов ВСУ глубь России. По словам представителя Кремля, российская сторона будет жестко реагировать на попытки осуществлять удары по территории государства.

«Украина сейчас просто не способна самостоятельно производить дальнобойные ракеты», — добавил он.

Российский глава Владимир Путин еще в октябре прошлого года пообещал, что реакция России в случае удара ракетами по территории страны будет «серьезной, если не ошеломляющей». Действия не останутся без ответа, который станет «очень серьезным».