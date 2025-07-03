Беспилотники снова атаковали Удмуртию

Глава Удмуртии Бречалов: На один из объектов региона совершена атака БПЛА

На один из объектов на территории Удмуртии совершена атака двух беспилотников. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в Telegram-канале.

«В настоящий момент есть подвержденная информация о двух БПЛА. Один аппарат благодаря предпринятым мерам безопасности объекта не достиг, второй попал в техническое сооружение. Сейчас ликвидируются последствия», — сказал глава республики.

По его данным, информации о пострадавших нет, других данных о случившемся — пока тоже. Бречалов пообещал держать жителей региона в курсе событий.

До этого ВСУ атаковали Удмуртию 1 июля. Целью было одно из предприятий в Ижевске. По последним данным, пострадали 45 человек. Еще трое не выжили. Город, предварительно, атаковали тяжелые беспилотники типа «Лютый», после чего начался мощный пожар. В сети появились кадры с бегущими от одного из дронов жителями Ижевска.