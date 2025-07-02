Глава Удмуртии Бречалов: Число пострадавших от атаки ВСУ в Ижевске выросло до 45

Число пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие в Ижевске выросло до 45. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он уточнил, что после налета украинских дронов были госпитализированы 35 человек. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, санитарный борт МЧС России доставил их на лечение в Москву.

Ранее стало известно, что ВСУ направили на Ижевск беспилотные летательные аппараты типа «Лютый». Эти дроны могут переносить боевую часть весом до 75 килограммов на расстояние до тысячи километров. В Удмуртии до особого распоряжения был введен режим чрезвычайной ситуации.