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05:40, 2 июля 2025Россия

Число пострадавших от атаки ВСУ в Ижевске выросло

Глава Удмуртии Бречалов: Число пострадавших от атаки ВСУ в Ижевске выросло до 45
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Число пострадавших в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на предприятие в Ижевске выросло до 45. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он уточнил, что после налета украинских дронов были госпитализированы 35 человек. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, санитарный борт МЧС России доставил их на лечение в Москву.

Ранее стало известно, что ВСУ направили на Ижевск беспилотные летательные аппараты типа «Лютый». Эти дроны могут переносить боевую часть весом до 75 килограммов на расстояние до тысячи километров. В Удмуртии до особого распоряжения был введен режим чрезвычайной ситуации.

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