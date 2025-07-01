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09:29, 1 июля 2025Россия

Назван тип атаковавших Ижевск дронов

Shot: Ижевск атаковали беспилотниками типа «Лютый»
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Ижевск атаковали двумя беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает Shot в своем Telegram.

Источник также раскрыл разновидность атаковавших российский город дронов. Речь идет о беспилотниках типа «Лютый».

Известно, что тяжелые дроны-камикадзе «Лютый» способны переносить боевую часть весом до 75 килограммов на расстояние до тысячи километров. Устройство оснащено бензиновым двигателем мощностью около 50 лошадиных сил с толкающим винтом, а его корпус изготовлен с использованием стеклопластика, металлической сетки и фанеры.

Ранее об атаке на Ижевск заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Предварительно, никто не пострадал. Устройства пытались сбить стрелковым оружием.

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