Дроны ВСУ попытались атаковать предприятие в российском городе

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать одно из предприятий в Ижевске. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Удмуртии Александр Бречалов.
Он заверил, что оперативные службы выехали на место происшествия в российском городе. Бречалов пообещал жителям предоставлять дальнейшую информацию.
Данных о пострадавших и разрушениях в посте глава Удмуртии не привел.
Как утверждает издание Baza в Telegram-канале, предварительно, Ижевск атаковали два беспилотника. Устройства пытались сбить стрелковым оружием.
В местном аэропорту были введены ограничения.
Ранее стало известно, что в сети распространили видеокадры из атакованной 16 беспилотниками ВСУ Ростовской областью.