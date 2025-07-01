Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:16, 1 июля 2025Россия

Дроны ВСУ попытались атаковать предприятие в российском городе

Глава Удмуртии Бречалов: Дроны ВСУ попытались атаковать предприятие в Ижевске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать одно из предприятий в Ижевске. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Удмуртии Александр Бречалов.

Он заверил, что оперативные службы выехали на место происшествия в российском городе. Бречалов пообещал жителям предоставлять дальнейшую информацию.

Данных о пострадавших и разрушениях в посте глава Удмуртии не привел.

Как утверждает издание Baza в Telegram-канале, предварительно, Ижевск атаковали два беспилотника. Устройства пытались сбить стрелковым оружием.

В местном аэропорту были введены ограничения.

Ранее стало известно, что в сети распространили видеокадры из атакованной 16 беспилотниками ВСУ Ростовской областью.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились кадры из атакованного ВСУ Ижевска

    Стало известно об алгоритме групповых ударов ВС России по целям на Украине

    Олимпийский чемпион по борьбе высказался о переходе в UFC

    Названы лучше виды спорта для женщин

    Уголовное дело оперной певицы Максаковой поступило в суд Москвы

    Назван лучший город России для курортных романов

    Глава Удмуртии сообщил о пострадавших при атаке беспилотников ВСУ на Ижевск

    В России мигрантов начнут лишать мобильной связи при одном условии

    Ким Чен Ын почтил память погибших в украинском конфликте северокорейских солдат

    17-летний сын Кадырова обратился к Путину и опубликовал фото с ним

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости