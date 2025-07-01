Появились кадры из атакованного почти двумя десятками дронов ВСУ российского региона

В сети появились кадры из атакованной 16 беспилотниками ВСУ Ростовской областью

В сети появились кадры из Ростовской области, которую в ночь на вторник, 1 июля, пытались атаковать почти два десятка беспилотников. Их публикует Telegram-канал Don Mash.

На кадрах видно три световых вспышки, за одной из которых следует звук взрыва. Как уточняется, кадры сняты в Мясниковском районе Ростова.

Как уточнял губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники ВСУ ночью уничтожили над Ростовом-на-Дону, Новошахтинском и Таганрогом. В хуторе Веселый осколки дрона посекли забор и ворота частного дома.

По данным Минобороны, за ночь над Россией сбили 60 беспилотников. Силы противовоздушной обороны (ПВО) сработали над шестью регионами России и Черным и Азовскими морями. Под удар, помимо Ростовской области, попали Курская, Саратовская, Белгородская, Воронежская и Орловская области.