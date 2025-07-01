В Ростовской области уничтожили украинский БПЛА

Слюсарь: В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В хуторе Веселый Мясниковского района в ходе отражения воздушной атаки уничтожен БПЛА», — отметил политик.

Как уточнил глава региона, осколками были посечены забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стекла в окнах дома. В результате инцидента никто не пострадал.

30 июня Слюсарь сообщал, что система ПВО сбила БПЛА в небе над Каменском районом.