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02:28, 1 июля 2025Россия

В Ростовской области уничтожили украинский БПЛА

Слюсарь: В Ростовской области уничтожили беспилотник ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Ростовской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В хуторе Веселый Мясниковского района в ходе отражения воздушной атаки уничтожен БПЛА», — отметил политик.

Как уточнил глава региона, осколками были посечены забор и ворота частного дома по улице Чапаева, разбиты стекла в окнах дома. В результате инцидента никто не пострадал.

30 июня Слюсарь сообщал, что система ПВО сбила БПЛА в небе над Каменском районом.

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