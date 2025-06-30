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19:42, 30 июня 2025Россия

Украинский дрон сбили в небе над российским регионом

Ростовский губернатор Слюсарь: Система ПВО сбила БПЛА в небе над регионом
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Юрий Слюсарь»

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над регионом. Об этом сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

По словам чиновника, ПВО уничтожила дрон между 18:40 и 19:15. БПЛА был сбит в Каменском районе области. «По предварительным данным, (...) обошлось без последствий на земле. Информация уточняется», — подытожил Слюсарь.

Информацию об уничтожении дрона подтвердили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что пострадавшие при ударе украинского дрона в Белгородской области оказались волонтерами-гуманитарщиками.

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