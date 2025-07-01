Дроны атаковали три города в Ростовской области

Слюсарь: Дроны атаковали три города в Ростовской области

За ночь украинские дроны атаковали три города в Ростовской области — Ростов-на-Дону, Таганрог и Новошахтинск, рассказал в

своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники уничтожили также в Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах области. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого губернатор рассказал, что в хуторе Веселый Мясниковского района осколки задели забор и ворота частного дома. В результате разбились стекла. «К счастью, живущий там мужчина инвалид-колясочник не пострадал», — сообщил Слюсарь.