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06:05, 1 июля 2025Россия

Дроны атаковали три города в Ростовской области

Слюсарь: Дроны атаковали три города в Ростовской области
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

За ночь украинские дроны атаковали три города в Ростовской области — Ростов-на-Дону, Таганрог и Новошахтинск, рассказал в
своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

Беспилотники уничтожили также в Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах области. По предварительным данным, пострадавших нет.

До этого губернатор рассказал, что в хуторе Веселый Мясниковского района осколки задели забор и ворота частного дома. В результате разбились стекла. «К счастью, живущий там мужчина инвалид-колясочник не пострадал», — сообщил Слюсарь.

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