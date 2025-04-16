Утром в среду, 16 апреля, дроны-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали город Шуя Ивановской области. По данным Telegram-канала Shot, в небе над городом заметили беспилотники, похожие на аппараты «Лютый».
Позже Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили в Ивановской области семь украинских дронов в период с 08:00 до 09:40 по московскому времени. Также появились кадры, демонстрирующие поражение аппарата. На них виден дрон, который снижается после попадания. Судя по звуку стрельбы, аппарат сбили стрелковым оружием.
Дрон «Лютый» разработала компания «Антонов»
Разработку дрона-камикадзе анонсировали осенью 2022 года. Тогда заявлялось, что аппарат весом 200 килограммов способен доставить 75-килограммовую боевую часть на дальность до 1000 километров. Первую серийную партию подготовили в августе 2023 года.
В 2024 году стало известно, что аппарат разработала компания «Антонов». Считается, что этот дрон использует Главное управление разведки Минобороны, Служба безопасности и Воздушные силы Украины.
«Лютый» несет 50 килограммов взрывчатого вещества
Низкоплан с двухбалочным фюзеляжем внешне похож на турецкий Bayraktar TB2. Корпус дрона изготовлен из стеклопластика, а для прочности конструкции используют металлическую сетку и фанеру. «Лютый» получил бензиновый двигатель мощностью около 50 лошадиных сил с толкающим винтом. Мотор похож на немецкий силовой агрегат Hirth F-23.
Считается, что боевую часть аппаратов снизили до 50 килограммов. Боевая часть типа «ударное ядро» обладает осколочным действием. «Лютый» использует инерциальную систему наведения с коррекцией по спутникам. Для измерения параметров полета в носовой части дрона установлена трубка Пито.
Дроны «Лютый» летят по заранее заданным координатам
Автор Telegram-канала «Zаписки Vетерана» отмечал, что точность дронов «Лютый» низка. Они летят по заложенным координатам. При этом для противодействия подобным дронам производят подмену координат.
«Почему ВСУ, зная это, продолжают их запускать? Потому же, почему они рандомно, без какого-либо военного смысла обстреливают Белгород или Шебекино из РСЗО, — просто в отместку за поражение своих военных целей», — пишет канал.
Для уничтожения дронов-камикадзе ВС России используют мобильные группы ПВО
Для борьбы с дронами-камикадзе Вооруженные силы (ВС) России активно используют мобильные группы ПВО. Они вооружены пулеметами и другим стрелковым оружием, установленным на шасси пикапов и грузовиков.
В марте появился ролик, демонстрирующий перехват дрона «Лютый» мобильной группой в темное время суток. Для подсвета цели в ночном небе используют прожекторы.
В феврале вооружение одной из групп охотников за дронами показали на фото. В кузов пикапа установили четырехствольный авиационный пулемет ЯкБ-12,7 с тепловизором, который выводит изображение на монитор. Это позволяет уверенно поражать цели в любое время суток. ЯкБ-12,7 обеспечивает скорострельность до 4,5 тысячи выстрелов в минуту, а прицельная дальность пулемета — 1500 метров.