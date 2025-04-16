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10:23, 16 апреля 2025Россия

Уничтожение дрона с десятками килограммов взрывчатки над российским городом сняли на видео

Mash опубликовал видео уничтожения беспилотника ВСУ в Шуе Ивановской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео уничтожения украинского беспилотника «Лютый», переносившего десятки килограммов взрывчатки, над городом Шуя Ивановской области. Ролик опубликовал Mash в Telegram.

На кадрах видно, огненную вспышку в районе корпуса дрона, похожего очертаниями на самолет, после которой летательный аппарат начинает снижаться. Кроме того, на фоне слышно звуки, похожие на стрельбу.

По информации издания, дрон был оснащен боевой частью со взрывчаткой массой около 50 килограммов.

Ранее появилось видео с падением одного из атаковавших Шую дронов и последующим мощным взрывом, после которого образуется большой огненный шар, а в небо поднимается плотный черный дым.

Украинские беспилотники атаковали Ивановскую область утром 16 апреля. По разным данным, речь идет о БПЛА «Лютый» и дронах-камикадзе «Бобер». Повреждения получили как минимум три частных жилых дома.

Предварительно, пострадали два человека. Они поступили к врачам в шоковом состоянии. Также появилась неподтвержденная информация об объявленной в Шуе эвакуации школ, вузов и больниц.

ЖЗЛ
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