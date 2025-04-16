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10:27, 16 апреля 2025Россия

Стало известно о пострадавших в результате атаки украинских БПЛА на Ивановскую область

Mash: Два человека пострадали в результате атаки украинских БПЛА на Шую
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Два человека, по предварительным данным, пострадали в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на город Шуя Ивановской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

Как утверждает издание, люди попали к докторам в шоковом состоянии. Власти объявили в Шуе частичную эвакуацию из школ, вузов, больниц.

По сведениям Минобороны, с 8:00 до 9:40 средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских дронов в небе над Ивановской областью.

16 апреля в небе над Шуей заметили украинские дроны модели «Лютый». Уточнялось, что обломки одного из устройств разбросало в радиусе 50 метров. Также сообщалось о взрыве после их падения.

Во время налета дронов на Ивановскую область оказались повреждены несколько частных домов.

ЖЗЛ
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