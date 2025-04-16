Украинские беспилотники «Лютый» атаковали российский город

Shot: Пять украинских беспилотников атаковали город Шуя в Ивановской области

Город Шуя Ивановской области атаковали пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, в небе над городом заметили дроны модели «Лютый». Все беспилотники сбиты российскими военными. Обломки одного из летательных аппаратов разбросало в радиусе 50 метров. Также сообщается о взрыве после их падения.

Информация о последствиях на земле и пострадавших пока неизвестна. Власти региона ситуацию не комментировали.

Ранее Минобороны России отчиталось об уничтожении над регионами в ночь на 16 апреля 26 украинских беспилотников самолетного типа. Девять дронов сбили в Воронежской области, восемь — в Белгородской, четыре — в Курской, по два — в Липецкой и над Крымом, еще один — над Московским регионом. Согласно этим данным, интенсивность атак снизилась в четыре раза.