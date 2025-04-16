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07:15, 16 апреля 2025Россия

Интенсивность ночных попыток атак ВСУ на Россию изменилась в четыре раза

Минобороны: Силы ПВО сбили 26 беспилотников ВСУ над шестью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь на среду, 16 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России 26 украинских беспилотников. О снижении интенсивности попыток атак в четыре раза сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что под удар попали шесть регионов России. Больше всего беспилотников самолетного типа — 10 — средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили над Воронежской областью.

Еще восемь летательных аппаратов сбили над Белгородской областью, четыре — над Курской областью, по 2 — над Липецкой областью и Крымом, еще один — над Московским регионом.

Днем ранее, 15 апреля, силы ПВО за ночь перехватили 115 беспилотников, 109 из которых сбили над Курской областью. Под удар также попали Воронежская, Брянская, Орловская и Московская области.

ЖЗЛ
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