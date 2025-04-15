Украина за ночь выпустила по России свыше сотни беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 115 беспилотников ВСУ над пятью регионами России

В ночь на вторник, 15 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по территории России свыше сотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

По информации ведомства, силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 115 беспилотников над пятью регионами России, Больше всего дронов — 109 — перехватили над Курской областью.

Еще три беспилотника сбили над Воронежской областью, по одному дрону перехватили над Московским регионом, Брянской и Орловской областями. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

В ночь на 14 апреля ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 52 беспилотников. Их сбили над Брянской, Орловской, Тульской, Курской, Калужской и Белгородской областями.