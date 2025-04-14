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07:12, 14 апреля 2025Россия

Украина пыталась атаковать Россию с помощью 52 беспилотников

Минобороны: Силы ПВО сбили 52 беспилотника над пятью регионами России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В ночь на понедельник, 14 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать территорию России с помощью 52 беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По информации ведомства, беспилотники сбили над пятью регионами России. Больше всего дронов — 33 летательных аппарата — силы противовоздущной обороны (ПВО) перехватили над Брянской областью.

Еще 10 дронов сбили над Орловской областью, по три беспилотника — над Курской и Тульской областями. Еще два дрона перехватили над Калужской областью, один — над Белгородской областью.

В воскресенье, 13 апреля, два беспилотника сбили над Брянской и Курской областями. Попытки атаки были предприняты с 16:30 до 19:00 по московскому времени.

ЖЗЛ
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