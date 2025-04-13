Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА ВСУ над Брянской и Курской областями

МО РФ: Над Брянской и Курской областями сбиты два БПЛА ВСУ

Два беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты над Брянской и Курской областями. Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В период с 16:30 до 19:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указано в сообщении ведомства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз поблагодарил подразделения ПВО за работу и сообщил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Ранее Минобороны сообщило, что в Курской области ВСУ за сутки потеряли до 190 военнослужащих и военную технику. Уничтожены личный состав, танк, БМП и одна бронемашина, 12 автомобилей, реактивная система залпового огня БМ-21 «Град», 4 артиллерийских орудия и три миномета.