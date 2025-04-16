Раскрыты повреждения после атаки беспилотников с 60-килограммовой взрывчаткой на Шую

Mash: Минимум три частных дома получили повреждения при атаке дронов на Шую

Как минимум три частных дома оказались повреждены в городе Шуя Ивановской области при атаке беспилотников, которые были начинены 60-килограммовой взрывчаткой. Об этом сообщает Mash в Telegram-канале.

Как рассказали местные жители, беспилотники, атаковавшие Шую, летели на слишком низкой высоте. После атаки в городе отменили все занятия в школах, а одну из улиц Шуи перекрыли тяжелой техникой.

ВСУ атаковали Ивановскую область утром в среду, 16 апреля. Над Шуей, предварительно, сбили 5 беспилотников типов «Лютый» и «Бобер», каждый из которых нес на себе 60-килограммовую взрывчатку. Целью атаки мог быть завод «Литмаш».

В сети впоследствии появились кадры падения и мощного взрыва одного из беспилотников в Ивановской области. Также жители опубликовали кадры пролета летательного аппарата над Шуей. О пострадавших не сообщалось.