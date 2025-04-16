Пролет беспилотника над Ивановской областью сняли на видео

В сети появились кадры пролета дрона самолетного типа над Ивановской областью

В сети появились кадры пролета беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над городом Шуя в Ивановской области. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах виден беспилотник внушительного размера с широким размахом крыльев, который проносится в небе над регионом.

О попытке атаки ВСУ на Ивановскую область стало известно в среду, 16 апреля. В небе над городом Шуя заметили дроны модели «Лютый», их сбили российские военнослужащие. Предварительно, обломки одного из сбитых дронов разбросало в радиусе 50 метров. Информации о последствиях на земле пока нет.

В ночь на среду, 16 апреля, ВСУ выпустили по России 26 украинских беспилотников. Под удар попали Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая и Московская области, а также Крым. Утром того же дня сообщалось о сбитых над Рязанской и Тульской областями двух беспилотниках.