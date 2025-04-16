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08:20, 16 апреля 2025Россия

Украина пыталась атаковать еще два региона России

Минобороны: Силы ПВО сбили два беспилотника над Тульской и Рязанской областями
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Утром в среду, 16 апреля, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили попытки атаки и пытались ударить по двум регионам России. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России

По информации ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника над Тульской и Рязанской областями. Других данных о ситуации там не привели.

На фоне попытки атаки ВСУ два российских аэропорта — Туношна в Ярославле и Стригино в Нижнем Новгороде — временно ограничили работу по приему и выпуску воздушных судов. Как заверили в Росавиации, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все меры для обеспечения безопасности полетов.

В ночь на среду, 16 апреля, ВСУ выпустили по территории России 26 украинских беспилотников. Под удар попали Воронежская, Белгородская, Курская, Липецкая и Московская области, а также Крым.

ЖЗЛ
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