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07:49, 16 апреля 2025Путешествия

Два российских аэропорта ограничили работу

Росавиация: Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля временно ограничили работу
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Два российских аэропорта — Туношна в Ярославле и Стригино в Нижнем Новгороде — временно ограничили работу по приему и выпуску воздушных судов. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что на радаре самолета с россиянами на борту появились фантомные метки в момент, когда лайнер пролетал над Ленинградской областью. При этом другие средства наблюдения не фиксировали воздушных судов, которые соответствовали бы меткам.

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