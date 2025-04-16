Два российских аэропорта ограничили работу

Росавиация: Аэропорты Нижнего Новгорода и Ярославля временно ограничили работу

Два российских аэропорта — Туношна в Ярославле и Стригино в Нижнем Новгороде — временно ограничили работу по приему и выпуску воздушных судов. Меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что на радаре самолета с россиянами на борту появились фантомные метки в момент, когда лайнер пролетал над Ленинградской областью. При этом другие средства наблюдения не фиксировали воздушных судов, которые соответствовали бы меткам.