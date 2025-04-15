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19:04, 15 апреля 2025Путешествия

Фантомные метки появились на радаре самолета с россиянами на борту

Aviaincident: Фантомные метки появились на радаре самолета на рейсе в Петербург
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фантомные метки появились на радаре самолета авиакомпании «Победа». Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

14 апреля Boeing 737-800 с пассажирами на борту выполнял рейс из Махачкалы в Санкт-Петербург. Когда лайнер находился над Ленинградской областью, на приборе ТКАС появилось от одной до трех неопознанных меток без признака высоты.

При этом другие средства наблюдения не фиксировали воздушных судов, которые соответствовали бы меткам. Произошедшее не повлияло на безопасность полета.

Ранее пилотов самолета авиакомпании «Северо-Запад» пытались ослепить лазером в небе. Это произошло на рейсе из поселка Сабетта на Ямале в Москву.

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