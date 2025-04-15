Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить в небе над Москвой

Aviaincident: Пилотов российского самолета пытались ослепить лазером в Москве

Пилотов самолета авиакомпании «Северо-Запад» пытались ослепить в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

13 апреля Airbus A321 с пассажирами на борту выполнял рейс из поселка Сабетта на Ямале в Москву. При заходе на посадку в аэропорту Домодедово экипаж доложил, что неизвестные направили на кабину пилотов луч лазера зеленого цвета.

Несмотря на произошедшее, командир воздушного судна решил продолжить полет. Приземление прошло благополучно.

Ранее пилоты другого рейса увидели в небе неопознанный летающий объект (НЛО). Это был красный шар диаметром около 50 сантиметров, который находился на 20 метров выше самолета.