Пилоты российского самолета увидели НЛО в небе над Москвой

Aviaincident: Пилоты самолета Utair увидели НЛО на рейсе из Сургута в Москву

Пилоты самолета авиакомпании Utair увидели неопознанный летающий объект (НЛО) в небе. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

14 апреля пассажирский Boeing 737-800 выполнял рейс из Сургута в Москву. При заходе на посадку в столице пилоты заметили красный шар диаметром 50 сантиметров на 20 метров выше воздушного судна.

Отмечается, что в тот момент лайнер находился в 914 метрах над землей. При этом разрешение на использование воздушного пространства в том районе не выдавалось. О произошедшем оповестили органы противовоздушной обороны.

На безопасность полета случившееся не повлияло, самолет благополучно приземлился во Внуково.

Ранее самолет авиакомпании Transavia экстренно сменил курс и подал сигнал бедствия в небе. Причиной стал найденный в салоне бесхозный гаджет.