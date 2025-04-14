Пассажирский самолет подал сигнал бедствия из-за одного предмета на борту

Aviaincident: Самолет Transavia подал сигнал бедствия из-за гаджета на борту

Самолет авиакомпании Transavia экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за одного предмета, найденного на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

10 апреля пассажирский Boeing 737-800 выполнял рейс из Парижа, Франция, в португальскую столицу Лиссабон. Во время полета на борту воздушного судна нашли бесхозный iPad.

Поскольку владелец гаджета остался неизвестным, пилоты подали сигнал бедствия Mayday. Затем самолет совершил экстренную посадку в городе Порту.

Ранее в США потерпел крушение легкомоторный самолет. Обломки воздушного судна упали на железнодорожные пути в городе Бока-Ратон.