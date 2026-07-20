Раскрыто решение для разобравшего на куски и сжегшего пожилого отца москвича

В Москве суд арестовал на 2 месяца мужчину, расчленившего и сжегшего пожилого отца

В Москве суд на два месяца арестовал местного жителя, разобравшего на куски пожилого отца и сжегшего его в лесу. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На допросе мужчина рассказал, как именно избавлялся от отца. По данным следствия, он поссорился с пенсионером в квартире на Палехской улице. В какой-то момент сын схватил дубинку и несколько раз ударил ей отца по голове. От полученных травм пожилой мужчина не выжил.

Затем сын расчленил отца, погрузил останки в свою машину и вывез в лес под Владимиром.

Утром 18 июля жительница Москвы сообщила об исчезновении своего мужа, который должен был пойти в квартиру сына на улице Палехской, однако связь с ним прервалась. С помощью камер видеонаблюдения было установлено, что сын исчезнувшего мужчины вынес из помещения большие сумки и уехал из города. В его квартире также были обнаружены следы крови.