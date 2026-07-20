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18:47, 20 июля 2026Интернет и СМИ

Американская журналистка поблагодарила Путина и российский народ

Журналистка Оуэнс поблагодарила Путина за спасение ее телохранителя, перенесшего инсульт
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила президента России Владимира Путина за спасение ее телохранителя, у которого случился инсульт. Об этом она написала в письме, которое оказалось в распоряжении у RT.

Сообщается, что телохранитель Оуэнс перенес инсульт во время ее визита в Россию. В результате российские врачи провели ему экстренную операцию на головном мозге.

Оуэнс поблагодарила Путина, врачей, а также российский народ за помощь ее телохранителю. «Чудесным образом в результате этой операции был не только удален тромб, угрожавший жизни пациента, но и основательно улучшилось общее состояние его здоровья. Полностью исчезли хронические проблемы, от которых он страдал годами, а слух и зрение улучшились настолько, что ему более не требуются средства коррекции ни того ни другого», — рассказала она.

В начале июня Оуэнс побывала на Петербургском международном экономическом форуме. Во время визита в Россию она также посетила Москву. Журналистка восхитилась архитектурой столицы, особо отметив, что в городе много церквей.

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