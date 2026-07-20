Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:39, 20 июля 2026Экономика

Страна БРИКС увеличила закупки российской замороженной говядины

ГТУ КНР: Поставки замороженной говядины из России достигли почти 69 миллионов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В январе-июне 2026 года Китай купил российской замороженной говядины на 68,7 миллиона долларов. Эти данные Главного таможенного управления КНР процитировало «Интерфакс».

Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, когда речь шла о 48,7 миллиона долларов, то поставки выросли в 1,4 раза. Отмечается также, что если в мае Китай потратил на российскую замороженную говядину 8,7 миллиона долларов, то в июне эта сумма выросла уже до 10,3 миллиона.

Впрочем, основным поставщиком этого вида мяса в КНР осталась другая страна БРИКСБразилия, которая заработала 5,1 миллиарда долларов. Австралийский импорт оценили в 1,4 миллиарда, а аргентинский — в 1,1 миллиарда.

На 1 июля средняя стоимость говядины в России выросла до 744,9 рубля за килограмм. В годовом выражении рост цены составил 15,58 процента. Таким образом, этот вид мяса подорожал больше, чем все остальные. Цена курятины выросла за год на 7,31 процента, до 243,78 рубля за килограмм, а свинины — на 1,9 процента, до 392,22 рубля.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Стало известно о звонках Зеленского на фронт
    Пассажир остался со сломанной инвалидной коляской по вине авиакомпании
    Евросоюз рассмотрит три сценария выхода из тупика по санкциям
    Спрогнозировано будущее Сырского в случае отставки
    Постсоветская страна нарастила импорт российской пшеницы
    У Малахова нашли крупный долг перед налоговой
    Умер один из создателей «Терминатора»
    Банк России понизил курсы доллара и евро
    Появились подробности о попавших под удар в Белгородской области пассажирах автобуса
    В МИД России раскрыли причину высылки военного атташе Италии
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok