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10:49, 13 июля 2026Экономика

Говядина опередила свинину и курятину по темпам роста цен

«Ъ»: Говядина в России подорожала почти на 15,6 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

На 1 июля средняя стоимость говядины в России достигла 744,9 рубля за килограмм. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

В годовом выражении рост цены составил 15,58 процента. Таким образом, этот вид мяса подорожал сильнее, чем все остальные. Например, цена курятины выросла за год на 7,31 процента, до 243,78 рубля за килограмм, а свинины — на 1,9 процента, до 392,22 рубля. Стоимость баранины поднялась всего на 0,08 процента, до 815,53 рубля.

Комментируя эти данные, глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин констатировал, что производство говядины является наиболее дорогим. Эта отрасль нуждается в куда больших инвестициях, чем свиноводство или птицеводство. В свою очередь, исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков напомнил, что на выращивание бычка уходит 14-18 месяцев. Бройлер достигает товарного веса за 35-40 дней, а свинья — за 6-8 месяцев.

Отмечается также, что за первые пять месяцев 2026 года поголовье крупного рогатого скота в России упало на 3,9 процента. Производство говядины снизилось почти на шесть процентов.

В конце прошлого года появился прогноз, согласно которому мировые цены на говядину продолжат расти в связи с тем, что Бразилия, являющаяся ведущим производителем этого вида мяса, вступает в период сокращения предложения, который затянется на несколько лет.

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