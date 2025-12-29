Реклама

Экономика
16:24, 29 декабря 2025Экономика

Миру предрекли подорожание говядины из-за удержания телок в Бразилии

Bloomberg: Падение производства в Бразилии может привести к подорожанию говядины
Дмитрий Воронин

Фото: Miguel Fleitas / Reuters

Мировые цены на говядину продолжат расти в связи с тем, что Бразилия, являющаяся ведущим производителем этого вида мяса, вступает в период сокращения предложения, который, предположительно, продлится несколько лет. Об этом сообщает Bloomberg.

В материале отмечается, что в предыдущие два года резкий рост производства в этой латиноамериканской стране способствовал увеличению экспорта говядины, в то время как многие другие страны, включая США, столкнулись с высокими ценами на продовольствие и искали источники более дешевой продукции.

Теперь же рост цен на телят в Бразилии говорит о начале новой фазы, в рамках которой фермеры начинают прибегать к практике, известной как «удержание телок», сохраняя самок крупного рогатого скота для восстановления численности стада, что будет знаменовать начало цикла сокращения предложения и предрекаемое в связи с этим подорожание продукции.

«Это серьезный разворот для мировых рынков говядины и плохая новость для потребителей», — констатируют журналисты, отмечая, что проблема, толкающая цены вверх, усугубляется спадом и в других странах — производителях говядины. В частности, в Австралии, втором по величине экспортере, также ожидается «скорое начало некоторого удержания».

Аналитики Rabobank ожидают, что общий объем производства говядины в Бразилии сократится в 2026 году на 5-6 процентов, хотя в первые месяцы страна даже сможет увеличить поставки в США на фоне отмены введенных Дональдом Трампом 50-процентных пошлин, действовавших в период с августа по ноябрь.

Ранее о росте мировых цен на говядину до максимальных с начала 1960-х уровней писала «Лента.ру». В статье говорилось, что темпы подорожания этого вида мяса в России, как ожидается, вдвое обгонят инфляцию в 2025 году.

