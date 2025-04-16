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10:05, 16 апреля 2025Россия

Появились подробности об одном из атаковавших Ивановскую область беспилотнике ВСУ

Shot: Боевая часть одного из атаковавших Шую беспилотников ВСУ не разорвалась
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Боевая часть одного из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших город Шуя в Ивановской области, не разорвалась после падения. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

По сведениям издания, взрывчатка подлежит уничтожению. Кроме того, удалось установить, что все пять дронов, сбитых над Ивановской областью, были оснащены взрывчатым веществом массой около 60 килограммов.

Власти российского региона пока ситуацию не комментировали.

До этого жители Шуи предположили, что целью атаки украинских дронов мог стать завод «Литмаш».

Еще раньше в сети опубликовали видеокадры пролета беспилотника над Ивановской областью.

ЖЗЛ
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