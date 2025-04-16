Появились подробности об одном из атаковавших Ивановскую область беспилотнике ВСУ

Shot: Боевая часть одного из атаковавших Шую беспилотников ВСУ не разорвалась

Боевая часть одного из беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавших город Шуя в Ивановской области, не разорвалась после падения. Такие подробности появились у Telegram-канала Shot.

По сведениям издания, взрывчатка подлежит уничтожению. Кроме того, удалось установить, что все пять дронов, сбитых над Ивановской областью, были оснащены взрывчатым веществом массой около 60 килограммов.

Власти российского региона пока ситуацию не комментировали.

До этого жители Шуи предположили, что целью атаки украинских дронов мог стать завод «Литмаш».

Еще раньше в сети опубликовали видеокадры пролета беспилотника над Ивановской областью.