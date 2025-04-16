Украину обвинили в использовании неуправляемых БПЛА по России из мести

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют неуправляемые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Лютый» по России в целом и по Ивановской области в частности в отместку за успешные удары российских войск. В ударах из мести Киев обвинил автор Telegram-канала «ZАПИСКИ VЕТЕРАНА».

По словам автора издания, точность украинских БПЛА «Лютый» низка, так как эти дроны самолетного типа способны лететь лишь по изначально заданным координатам, а российские военные уже активно практикуют подмену координат своих объектов.

«Почему ВСУ зная это продолжают их запускать? Потому же, почему они рандомно, без какого-либо военного смысла обстреливают Белгород или Шебекино из РСЗО — просто в отместку за поражение своих военных целей», — объяснил использование неуправляемых беспилотников военблогер.

Автор канала отметил, что у ВСУ нет способа «дотянуться» до Москвы и других городов центральной России, поэтому они бьют туда, куда могут долететь их БПЛА.

Об атаке украинских беспилотников на Ивановскую область стало известно утром 16 апреля. По разным данным, речь идет о БПЛА «Лютый» и дронах-камикадзе «Бобер». Повреждения получили как минимум три частных жилых дома.