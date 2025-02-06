Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:38, 6 февраля 2025Наука и техника

Российские охотники за дронами получили четырехствольный пулемет

Российские военные получили авиационный пулемет ЯкБ для борьбы с дронами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные, которые борются с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ), получили четырехствольный авиационный пулемет ЯкБ-12,7 с тепловизором. На соответствующие фотографии обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимках можно заметить установленный в кузов пикапа ЯкБ-12,7 мобильной огневой группы. Пулемет охотников за дронами оснастили тепловизионным прицелом, который выводит изображение на монитор.

Проектирование ЯкБ-12,7 начали в 1968 году, а в 1977-м его приняли на вооружение. Разработанный для вертолета Ми-24 пулемет обеспечивает скорострельность до 4,5 тысячи выстрелов в минуту. Высокая плотность огня повышает эффективность стрельбы по малоразмерным целям. Прицельная дальность ЯкБ-12,7 — 1500 метров.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Закаленные в боях. Как в России создают лучшие в мире вертолеты
Закаленные в боях.Как в России создают лучшие в мире вертолеты
26 сентября 2023

В январе стало известно, что концерн «Калашников» испытал в зоне СВО тактические опоры под стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками. На станке можно закрепить оружие для поражения малоразмерных дронов на расстоянии до 300 метров.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался об отмене запрета на переговоры с Россией

      На Украине пожаловались на глушащих мобильную связь РЭБом военкомов

      Умер актер из «Бандитского Петербурга» и «Улиц разбитых фонарей»

      В Госдепе заявили о планах США продолжить предоставлять внешнюю помощь

      Польский порт обязали убрать из своей акватории стоящий там с 2017 года российский танкер

      В подполье заявили об ударах по расположению ВСУ в Сумской области

      Стало известно о покинувшем Красноармейск командовании ВСУ

      Глава МЭА рассказал о высокой цене Европы за отказ от российской энергии

      В России отказались поддаваться на уловки Запада и замораживать боевые действия на Украине

      Подросток из Финляндии незаконно пересек российскую границу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше