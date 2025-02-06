Российские охотники за дронами получили четырехствольный пулемет

Российские военные получили авиационный пулемет ЯкБ для борьбы с дронами

Российские военные, которые борются с дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ), получили четырехствольный авиационный пулемет ЯкБ-12,7 с тепловизором. На соответствующие фотографии обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимках можно заметить установленный в кузов пикапа ЯкБ-12,7 мобильной огневой группы. Пулемет охотников за дронами оснастили тепловизионным прицелом, который выводит изображение на монитор.

Проектирование ЯкБ-12,7 начали в 1968 году, а в 1977-м его приняли на вооружение. Разработанный для вертолета Ми-24 пулемет обеспечивает скорострельность до 4,5 тысячи выстрелов в минуту. Высокая плотность огня повышает эффективность стрельбы по малоразмерным целям. Прицельная дальность ЯкБ-12,7 — 1500 метров.

В январе стало известно, что концерн «Калашников» испытал в зоне СВО тактические опоры под стрелковое оружие для борьбы с беспилотниками. На станке можно закрепить оружие для поражения малоразмерных дронов на расстоянии до 300 метров.