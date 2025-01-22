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18:04, 22 января 2025Наука и техника

«Калашников» испытал антидроновые опоры для оружия в зоне СВО

«Калашников»: Опоры для поражения БПЛА стрелковым оружием испытали в зоне СВО
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Опору для поражения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) огнем стрелкового оружия, которую разработал концерн «Калашников», испытали в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в концерне.

«Коллектив конструкторско-технологического центра АО "Концерн "Калашников" разработал по запросу силовых ведомств в 2024 году новое изделие — опору тактическую под стрелковое оружие для борьбы с беспилотными летательными аппаратами противника. Опора прошла испытания в зоне проведения СВО и получила положительную оценку от военнослужащих», — говорится в сообщении.

На станке можно закрепить оружие для поражения малоразмерных БПЛА на расстоянии до 300 метров или открыто расположенной живой силы противника на дальности до 1000 метров. Антидроновая опора представляет собой складную треногу с подвижным станком. В зависимости от модификации на него можно установить один или два пулемета либо автоматы Калашникова.

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Регулируемая по высоте опора в различных модификациях весит от 15 до 38 килограммов. Изделие получило открытый механический прицел и возможность установки оптико-электронных прицелов. Отмечается, что концерн готов выпускать опоры для нужд силовых структур России в необходимых объемах.

В июле 2024 года в зоне СВО заметили самодельные зенитные станки для стрельбы по дронам из танковых пулеметов Калашникова. Изделия оснастили плечевым упором с рычагами спуска. Для управления установкой используют две рукоятки с прикладами от пехотных пулеметов Калашникова.

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