В зоне СВО заметили зенитную установку с танковыми пулеметами

Российские бойцы в зоне СВО создали зенитную установку с танковыми пулеметами

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России создали зенитные установки с танковыми пулеметами Калашникова (ПКТ). На фотографии замеченных в зоне проведения спецоперации (СВО) изделий обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

На первом станке пулеметы установили в ряд. Оператор получил плечевой упор с рычагом спуска. Вторая установка оснащена четырьмя пулеметами, которые установили в два ряда. Для управления импровизированной зенитной установкой используют две рукоятки с прикладами от пехотных пулеметов Калашникова.

Стандартный ПКТ весит 10,5 килограмма. Пулемет обеспечивает максимальную скорострельность до 750 выстрелов в минуту. Прицельная дальность стрельбы — 1,5 километра. Установка нескольких пулеметов позволяет создать высокую плотность огня для борьбы с малоразмерными беспилотниками.

В марте в России заметили зенитные установки с автоматами Калашникова АК-12 на шасси пикапов. В кузове УАЗа установили шарнир для трех автоматов.