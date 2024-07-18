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13:00, 18 июля 2024Наука и техника

В зоне СВО заметили зенитную установку с танковыми пулеметами

Российские бойцы в зоне СВО создали зенитную установку с танковыми пулеметами
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Leah Millis / Reuters

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России создали зенитные установки с танковыми пулеметами Калашникова (ПКТ). На фотографии замеченных в зоне проведения спецоперации (СВО) изделий обратил внимание Telegram-канал «Уголок Ситха».

На первом станке пулеметы установили в ряд. Оператор получил плечевой упор с рычагом спуска. Вторая установка оснащена четырьмя пулеметами, которые установили в два ряда. Для управления импровизированной зенитной установкой используют две рукоятки с прикладами от пехотных пулеметов Калашникова.

Стандартный ПКТ весит 10,5 килограмма. Пулемет обеспечивает максимальную скорострельность до 750 выстрелов в минуту. Прицельная дальность стрельбы — 1,5 километра. Установка нескольких пулеметов позволяет создать высокую плотность огня для борьбы с малоразмерными беспилотниками.

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      Даниил Иринин
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