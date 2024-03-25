В России заметили «зенитную тачанку» с автоматами Калашникова

«РГ»: в России заметили зенитную установку с АК-12 на шасси пикапа

Зенитные установки с автоматами Калашникова АК-12 на шасси пикапов заметили в Ростовской области. «Зенитные тачанки» использовали в ходе отработки отражения налета роя дронов-камикадзе, пишет «Российская газета» («РГ»).

Станок в кузове российского пикапа УАЗ получил три автомата. Отмечается, что подобные установки позволяют быстро навести оружие на низколетящую цель.

Скорострельность АК-12 составляет 700 выстрелов в минуту, а прицельная дальность огня — тысяча метров. АК-12 может использовать штатные магазины емкостью 30, 45 или 60 патронов. Также автомат получил планки Пикатинни, позволяющие устанавливать оптические, коллиматорные или тепловизионные прицелы.

Ранее в марте стало известно, что в России разработали станок для ПКМ (пулемет Калашникова модернизированный), который позволит использовать его против низколетящих беспилотников.

В январе на Украине заметили зенитную установку из ручных пулеметов Калашникова в кузове грузовика.