Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:34, 22 марта 2024Наука и техника

В России разработали станок для применения пулемета Калашникова против дронов

В России разработали станок для применения пулемета Калашникова против БПЛА

Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева запатентовала станок для пулемета Калашникова модернизированного, который позволит использовать его против низколетящих беспилотные летательные аппараты (БПЛА) наравне с наземными целями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на описание к изобретению.

Цель разработки — создание простой и надежной конструкции станка для установки автомата. Она предполагает возможность вращения ствола оружия по горизонту на 360 градусов, по вертикали — от плюс 75 до минус 50 градусов.

В феврале стало известно, что состав запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП) автомата Калашникова АК-12 планируют скорректировать по итогам поездки группы руководителей, конструкторов и специалистов в зону СВО.

В декабре 2023 года президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что поставки доработанных по опыту применения в ходе спецоперации автоматов Калашникова АК-12 начнут в январе 2024 года.

Узнай, на что имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин выступил с обращением по итогам выборов. О чем заявил президент?

      В России разработали станок для применения пулемета Калашникова против дронов

      В России указали на ослабление контроля Киева над Запорожьем

      Раскрыты точные сроки выхода GTA VI

      Кара Делевинь снялась с обнаженной грудью на фоне мусора

      В США указали на фатальную ошибку Конгресса в отношении конфликта на Украине

      В США рассказали про устроенный Россией ад для наемников

      Полковник рассказал о новых возможностях армии России после продвижения в ДНР

      Одна просьба безработной возлюбленной заставила парня задуматься о расставании

      Российский танк под огнем вражеских дронов пробил путь к наступлению

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше